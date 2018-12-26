Сирия: САА обнаружила тайник с боеприпасами террористов в провинции Даръа

Дамаск, 26 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов при прочесывании провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, сирийскими военными был обнаружен тайник с боеприпасами, принадлежащими террористическим организациям, которые когда-то оккупировали провинцию. Некоторое оружие было израильского производства.

Тайник был спрятан глубоко под землей, таким образом, чтобы сирийская правительственная армия не смогла его найти.

Среди изъятого оружия были ракеты американского производства TOW, которые, как правило, использовались террористическими группировками для атак на авиационную и бронированную технику. Кроме того, в схроне были крупнокалиберные пулеметы, артиллерийские снаряды и гранатометы, которые применялись для нападения на сирийскую армию.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия натыкается на оружие, брошенное террористами перед уходом из провинции.

Провинция Даръа была освобождена в конце июля 2018 года во время масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с ней от незаконных вооруженных группировок был освобожден ряд других провинций. В данный момент инженерные подразделения сирийской правительственной армии занимаются осмотром освобожденных территорий с целью обнаружения самодельных взрывных устройств и мин-ловушек, которые могли спрятать боевики перед уходом. Это необходимо в первую очередь для защиты сирийских жителей, которые постепенно возвращаются в разрушенные дома, чтобы начать новую жизнь.