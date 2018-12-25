Четверых фигурантов по делу о гибели рабочих в Соликамске отправили в СИЗО

Соликамск, 25 декабря. Соликамский горсуд арестовал четверых подозреваемых по делу о гибели девяти рабочих в шахте «Уралкалия» в Пермском крае.

Их отправили в СИЗО до 22 февраля, сообщила РИА Новости помощник председателя суда Наталья Пантелеева. Она напомнила, что всем фигурантам дела о трагедии в Соликамске предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 216 части 3 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек»).

Напомним, 23 декабря в качестве подозреваемых были задержаны четыре сотрудника ФГУП «УС-30 СМУ-680», среди них горный мастер Андрей Купришкин, горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка шахты Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.