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Отношения России и Белоруссии развиваются успешно — Путин

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Отношения России и Белоруссии развиваются успешно — Путин

Москва, 25 декабря. Отношения Москвы и Минска развиваются успешно, и у России, и у Белоруссии есть основания быть ими довольными. Об этом на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решение», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что отношения России и Белоруссии диверсифицированы. При этом это касается и промышленности, и сельского хозяйства, обе эти сферы находятся на подъеме.

Кроме того, российский лидер напомнил, что товарооборот между РФ и Белоруссией рос как в прошлом, так и в этом году.

Автор: Федор Веснин
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