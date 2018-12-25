Сирия новости 25 декабря 16.30: из опасных районов Идлиба вышло 708 гражданских, при взрыве в Таль-Афаре погибло три человека

Сирия, 25 декабря. 708 гражданских покинули захваченные радикалами территории Идлиба, при взрыве в Таль-Афаре погибло три мирных жителя, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с YPG в Алеппо.

Курды: противостоят ССА в Алеппо.

Провинция Алеппо

В пригороде административного центра провинции Алеппо продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Оппозиционный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что снайперы радикальных исламистов убили двух бойцов правительственных сил САР. Подтверждения данной информации со стороны официальных каналов не поступало.

На севере региона не прекращаются столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА), сообщает военный Twitter-канал (@islamicworldupd).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб снова зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и радикальными исламистами. Информационное агентство SANA пишет, что боевики пытались проникнуть на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории, однако потерпели неудачу. В качестве ответных мер, бойцы войск Башара Асада открыли огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамания и Хувейн.

Мирные жители продолжают покидать опасные территории региона через коридор, организованный сирийскими и российскими военнослужащими недалеко от Абу Духура. В информационном бюллетене Минобороны РФ сообщается, что за сутки из захваченных радикалами районов вышло 708 человек.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Информационное агентство SANA пишет о столкновениях между правительственными войсками САР и радикальными исламистами в окрестностях поселений Аль-Латамина и Мурек.

Напомним, джихадисты дестабилизируют ситуацию в регионе, нападая на мирные поселения, а также пытаясь прорваться на позиции САА.

Ирак

В городе Таль-Афар, расположенный к западу от Мосула, взорвался заминированный автомобиль, передает информационное агентство Iraqi News. Инцидент произошел на территории одного из центральных рынков города. В результате происшествия погибло три мирных жителя, еще 12 гражданских получили тяжелые ранения.

Пока ответственность за организацию теракта не взяла на себя ни одна группировка. Iraqi News пишет, ссылаясь на источники в силах безопасности Ирака, что вина лежит на террористах «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)