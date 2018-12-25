Медведев подписал документы по маркировке лекарств

Москва, 25 декабря. Кабинет министров России утвердил документы по маркировке ряда товаров, среди которых и лекарственные средства. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

«Они [документы] касаются системы маркировки и прослеживаемости товаров. У нас действует ряд пилотных проектов в этой сфере. Эксперимент касается табака, лекарств, обуви», — сказал Медведев.

Премьер подчеркнул, что впоследствии эксперимент будет распространен и на другие отрасли с высоким риском незаконного оборота товаров.

Медведев также напомнил, что с 1 января 2020 года маркировка лекарственных средств в России станет обязательной, к этому же времени должна заработать и система контроля движения лекарств.