Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Медведев подписал документы по маркировке лекарств

58
0 Оставить комментарий

Медведев подписал документы по маркировке лекарств

Москва, 25 декабря. Кабинет министров России утвердил документы по маркировке ряда товаров, среди которых и лекарственные средства. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

«Они [документы] касаются системы маркировки и прослеживаемости товаров. У нас действует ряд пилотных проектов в этой сфере. Эксперимент касается табака, лекарств, обуви», — сказал Медведев.

Премьер подчеркнул, что впоследствии эксперимент будет распространен и на другие отрасли с высоким риском незаконного оборота товаров.

Медведев также напомнил, что с 1 января 2020 года маркировка лекарственных средств в России станет обязательной, к этому же времени должна заработать и система контроля движения лекарств.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.