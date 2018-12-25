«Там три резиновых лодки осталось»: Аксенов заявил о защищенности Крыма от агрессии Украины

Симферополь, 25 декабря. Крым защищен от возможной агрессии со стороны Украины. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Он выразил уверенность в том, что Россия сможет дать отпор любому агрессору.

«Тем более, что наши пограничники почти весь украинский флот поставили на прикол, задержали как нарушителей. Там три резиновых лодки осталось», — сказал Аксенов, пишет РИА Новости.

Он добавил, что угрозы со стороны Киева, возможно, являются лишь словесными провокациями. Аксенов отметил, что даже если руководство Украины и попытается предпринять какие-либо шаги, то жителям Крыма ничего не угрожает.

Аксенов также пожелал мира и добра Донбассу и отметил, что главное, чтобы в данном регионе Киев «не выбросил фортель».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев намерен снова осуществить проход украинских судов через Керченский пролив. Кроме того, сенаторы США представили проект с призывом провести многонациональную операцию в Черном море. В свою очередь в Крыму предупреждали, что Киев, подстрекаемый Западом, может до Нового года совершить еще одну провокацию в водах Керченского пролива.

Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота на Украине в регионе провели референдум. 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.