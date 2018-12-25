Медведев назначил новую главу Росприроднадзора

Москва, 25 декабря. Новой главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) стала Светлана Радионова. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Радионовой на должность.

«Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе.

После ухода в 2018 году Артема Сидорова с должности начальника Росприроднадзора, его обязанности выполнял Амирхан Амирханов.