Стараться дальше бессмысленно: Ростовцев отреагировал на решение Шипулина о завершении карьеры

Москва, 25 декабря. Трехкратный чемпион мира, серебряный призер туринских Игр-2006 Павел Ростовцев считает, что проблемы, с которыми столкнулся завершивший спортивную карьеру Антон Шипулин, являются неизбежными — их необходимо принимать.

Бывший биатлонист отметил, что уход Шипулина не стал неожиданностью. При этом он обратил внимание на отсутствие мотивации спортсмена, заявившего, что спорт сегодня стал «очень грязным».

«Если мотивация пропала, то стараться дальше бессмысленно», — уверен Ростовцев.

Экс-биатлонист также указал, что спортсмена в наши дни «невозможно отгородить от политического влияния», поэтому ситуацию надо принимать такой, какой она есть, передает телеканал «360».

Напомним, во вторник Шипулин объявил о том, что завершает профессиональную карьеру. В ходе специальной пресс-конференции он отметил, что «спорт стал очень грязным». При этом Шипулин обратил внимание, что нет никакого желания «бороться с ветряными мельницами и унижаться».