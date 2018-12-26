Роскачество объяснило россиянам, как не стать жертвами мошенников под Новый год

Москва, 26 декабря. В преддверии Нового года Сеть заполняется розыгрышами и лотереями, которые сулят участникам большие призы: от дорогостоящих смартфонов до путевок на острова. Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности из Group-IB подготовило несколько советов, как не попасться на удочку мошенников.

Первое, что должно насторожить пользователя: длинная анкета участника лотереи или конкурса с требованием ввести данные банковской карты или внести «закрепительный платеж». Необходимо также внимательно изучить условия розыгрыша, чтобы случайно не передать свои личные данные в руки третьих лиц и мошенников.

«Убедитесь в том, что вы находитесь не на фишинговом сайте. В первую очередь, надо обратить внимание на адресную строку в браузере и ее содержимое: если в названии сайта содержатся тире или несколько точек (ali-express, *con.su.club), то лучше покинуть сайт», — говорится в рекомендациях.

Кроме того, эксперты советуют внимательно проверять адресную строку каждый раз при переходе со страницы на страницу. Не следует также доверять сайтам, которые работают некорректно.

Пользователям также рекомендуют внимательно изучить информацию о призе конкурса и способах его доставки. Эксперты отмечают, что приз должен отправляться победителю за счет организатора, и рекомендуют участникам конкурсов не оплачивать транспортировку.