Путин оценил отношения России и Белоруссии

Москва, 25 декабря. Отношения между Москвой и Минском развиваются успешно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в российской столице.

«Отношения Минска и Москвы продвинутые, тесны, ни у кого нет таких отношений», — сказал глава российского государства.

В минувший понедельник Лукашенко прилетел в Россию на переговоры с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, в том числе налоговый маневр в нефтяной сфере.