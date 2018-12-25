«Братский народ нуждается в поддержке»: в Госдуме призвали сохранить газовые льготы для Белоруссии

России следует сохранить газовые льготы для Белоруссии и разрешить любые возникающие проблемы путем переговоров. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей.

Депутат подчеркнул, что любые проблемы, возникающие в отношениях между РФ и Белоруссией, могут и должны быть разрешены — в том числе в ходе проходящей сегодня встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Думаю, все негативные аспекты нашего взаимодействия разрешимы на основе взаимных договоренностей», — уверен Морозов.

Депутат подчеркнул, что возникающие проблемы союзные страны должны решать совместно, в том числе бороться с поступлением санкционных товаров через российско-белорусскую границу.

«Здесь нужно просто компетентным ведомствам, специалистам садиться за стол переговоров и вырабатывать совместные нормативно-правовые акты, которые способствовали бы пресечению незаконной деятельности, в том числе по маркировке товаров и поставке санкционных продуктов в Россию», — отметил депутат.

Морозов высказался в поддержку сохранения льготных цен на природный газ для Белоруссии.

«Да, для Белоруссии у нас льготные условия касательно цены на газ, — констатировал парламентарий. — Мы исходим из того, что белорусы — братский народ и нуждаются в поддержке. Тем более что всю нефтегазовую инфраструктуру, в Советском Союзе мы создавали вместе. Поэтому в определенной степени белорусы тоже имеют моральное право претендовать на наши ресурсы».

Морозов отметил, что планы Белоруссии более активно участвовать в совместных проектах, в том числе в космической сфере, российский парламент приветствует. Дело в том, что Белоруссия обладает серьезным научно-техническим потенциалом, пояснил депутат. В целом сотрудничество между РФ и Белоруссией является перспективным и взаимовыгодным для обоих государств, резюмировал Морозов.