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С Кержакова сняли запрет на выезд из страны

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С Кержакова сняли запрет на выезд из страны

Санкт-Петербург, 25 декабря. С бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова сняли запрет на выезд из России. 25 декабря бывший футболист получил соответствующий документ от судебных приставов.

С Кержакова сняли запрет на выезд из страны

Напомним, 21 декабря футболисту был закрыт выезд из страны в связи с тем, что он препятствует передаче ребенка своей бывшей супруге Милане, у которой, по решению суда, Артемий должен проживать до вынесения окончательного решения о месте проживания. Позднее адвокат легендарного игрока — Ирина Куликова — заявила, что решение о запрете на выезд из РФ было вынесено с нарушением, поскольку, по ее словам, период добровольного исполнения судебного решения не истек.

В понедельник, 24 декабря Кержаков в присутствии приставов и органов опеки передал Милане общего ребенка, однако в ходе передачи разгорелся скандал. Бывшая супруга футболиста вынесла Артемия из здания на улицу в домашней одежде, несмотря на возмущения стороны Александра. Тогда же Кержаков был уведомлен о запрете на выезд, однако после передачи приставы пообещали снять запрет.

Автор: Алексей Громов
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