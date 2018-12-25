Россия внесла более 200 лиц и компаний с Украины в контрасанкционный список

Москва, 25 декабря. Более 200 физических и юридических лиц с Украины внесены в российский контрсанкционный список. Об этом во вторник информирует пресс-служба Кабмина РФ.

«Списки расширены более чем на 200 лиц и организаций», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, ранее премьер Дмитрий Медведев сообщил, что Россия расширила санкции в отношении украинцев в связи с недружественными действиями Киева в отношении граждан и компаний из РФ. Как подчеркнул глава правительства России, контрсанкции введены для защиты интересов РФ и россиян.

Отметим, российские официальные лица ранее неоднократно подчеркивали, что Москва будет последовательно отвечать на любое давление извне, будь то персональные санкции ЕС или ограничительные меры со стороны Украины и США в отношении российского бизнеса.