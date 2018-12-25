«Качество доказано не только в РФ»: эксперт о выводах Роскачества об отечественном шампанском

Роскачество определило лучшее отечественное шампанское. Эксперты организации закупили 50 торговых марок игристого вина стоимостью от двухсот рублей до тысячи рублей. В дегустационной комиссии были 22 российских и два международных эксперта, как отметили в пресс-службе Роскачества. Они оценивали напитки по стобалльной системе в соответствии со шкалой Всемирной организации винограда и вина.

Любопытно, что не все игристые вина, на этикетке которых указано, что «они сделаны в России», произведены из отечественного винограда. Российское происхождение подтвердило вино из восьми виноделен: крымские «Новый Свет», «Инкерман», «Золотая Балка», «Усадьба Перовских», а также краснодарские «Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо», «Винодельня «Юбилейная» и «Фанагория».

Лидерами рейтинга опять же стали игристые вина, производимые на юге России.

Первое место заняло выдержанное брют розовое «Премиум розовое» «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny. Оно получило наибольший общий балл среди вин, попавших в исследование, — 84,9. Следом расположились сразу три вина торговой марки «Шато Тамань»: белый брют (84,74 балла), полусухое белое «Мускатное» (84,35 балла) и розовый брют «Селект Розе» (84 балла). Пятерку наиболее качественных напитков замыкает мускат «Оттонель» марки «Фанагория» (83,8 балла).

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к гендиректору НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максиму Черниговскому.

Эксперт оценил выводы Роскачества об отечественном шампанском. Он также напомнил о том, что организация уже не первый год проводит подобное исследование.

«Ежегодно перед высоким сезоном или во время (традиционно в ноябре-декабре) Роскачество проводит контрольные закупки с соответствующей проверкой качества. Итоги, в общем, объективные, если говорить о наших южных регионах, где развито первичное виноделие (Крым и Краснодарский край), то надо понимать, что речь идет о высоких стандартах. Понятно, что в указанных регионах производятся игристые вина, качество которых доказано на многих дегустационных конкурсах, не только в России, но и за рубежом. Очень известное соревнование международного уровня проходит в Лондоне, на нем всегда представлены российские марки. Практически везде наши предприятия заявили о себе и заняли нишу», — разъяснил эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что, помимо южных регионов, где налажено первичное производство вина, существуют предприятия, ориентированные на вторичное (то есть с использованием сухих виноматериалов), которые могут составить достойную конкуренцию.

«В Центральной России и Северо-Западе есть прекрасные заводы по производству винодельческой продукции, в том числе шампанского и игристых вин. На данный момент местные предприятия смогут обеспечить 40% сырья для производства, все остальное приходится закупать на Западе. При этом предприятия, занимающиеся вторичным виноделием (как, например, в Санкт-Петербурге) не уступают даже первичным (юг России)», — резюмировал он.

Напомним, Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом запустило проект «Винный гид России», который будет содержать подробное описание отечественных вин.