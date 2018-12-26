Дамаск, 26 декабря. Чуть больше 300 сирийцев прошли в минувшую субботу через гуманитарный коридор Абу-Духур, организованный в окрестностях провинции Идлиб. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Пока это единственный переход, через который мирные жители могут покинуть неподконтрольную Дамаску территорию. К пункту пропуска люди приезжают на автобусах или же приходят пешком, где их встречают сотрудники спецслужб САР и, после небольшой проверки, передают в руки врачей.

«Мы проверяем всех людей, которые посещают нашу палатку после выхода из зоны подконтрольной террористам. В некоторых случаях мы вызываем скорую помощь, но чаще всего обходимся своими силами. К нам приходят с сахарным диабетом, больными коленями, температурой. Детям даем витаминчики и все стараемся делать по возможности», –рассказывает врач.

По словам сотрудников медицинской службы, ежедневно к ним обращается от 30 до 40 сирийцев. Иногда привозят жителей с тяжелыми заболеваниями вроде рака или сахарного диабета. Таких сразу отправляют в ближайшие больницы, где им оказывается профессиональная помощь.

После проверки у врачей жители Идлиба получали гуманитарную помощь от фонда имени Ахмата Кадырова. Всем желающим выдавались продукты питания, теплая одежда и одеяла, предметы первой необходимости.

Далее большая часть мирных граждан отправляется к родственникам в другие провинции, кто-то начинает строить новую жизнь, ну а кто-то, как ни странно, возвращается обратно.

«Я из деревни на западе Идлиба, но постоянно выезжаю, получаю здесь зарплату (в провинции Алеппо). Работаю в сфере образования. Мы с братьями выкопали колодец, купили небольшой генератор, а в остальном живем за счет сельского хозяйства. Из деревни не выходим, а боевики без надобности туда не заходят. Мы с ними не взаимодействуем, однако иногда могут на меня показать пальцем и сказать, что я пособник государства. Так что только из дома в школу и обратно», – рассказывает Халид Джеманараб.

Напомним, что в начале 2018 года подразделения сирийской армии при активной поддержке российских союзников сумели ликвидировать анклав террористов, удерживающих под контролем территории провинции Алеппо, Хама и Идлиб. В этой области орудовали боевики запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.