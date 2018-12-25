«Своих задач хватает»: Аксенов опроверг сообщения о планах о объединению Крыма и Севастополя

Симферополь, 25декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у него нет и не было планов по объединению Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Информацию об этом возможном объединении двух субъектов ранее распространили несколько Telegram-каналов.

«Я на эти вопросы не отвечаю. Это не моя зона ответственности и не смогу ничего прокомментировать», — заявил он.

Аксенов также подчеркнул, что с его стороны рассуждать на эту тему будет некорректно по отношению к коллегам из самого близкого и братского для Крыма Севастополя.

«У меня точно таких планов нет и не было. У меня мыслей в эту сторону нет и не было, у меня тут своих задач хватает более чем», — добавил политик.

Аксенов также напомнил, что такие решения может принимать только президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.