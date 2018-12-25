Путин подведет итоги года на встрече с Кабмином в среду

Москва, 25 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в предстоящую среду встретится с членами кабинета министров, обсудит вопросы социально-экономического развития страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По имеющимся данным, российский лидер 26 декабря традиционно — в преддверии Нового Года — встретится с членами правительства РФ​​​.

В пресс-службе Кремля уточнили, что на встрече речь пойдет об итогах 2018 года, а также вопросах социально-экономического развития страны и ряде актуальных текущих задач.