Путин проведет встречу с представителями бизнеса 26 декабря

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями крупного российского бизнеса 26 декабря, сообщили в Кремле.

На встречу с главой государства приглашены руководители частных и государственных компаний, общественных организаций, банков и объединений предпринимателей.

«В Кремль приглашены более 60 бизнесменов», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, российский лидер регулярно встречается с представителями российского бизнеса. В прошлом году Путин провел встречу с предпринимателями 21 декабря, на ней глава государства предложил обсудить важные для страны и бизнес-сообщества вопросы.