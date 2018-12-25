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Панин раскрыл гонорары звезд на ток-шоу

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Панин раскрыл гонорары звезд на ток-шоу

Москва, 25 декабря. Актер Алексей Панин рассказал, сколько зарабатывают звезды за участие в ток-шоу. За один эфир, по его словам, некоторые известные личности могут заработать до полумиллиона рублей.

За свою последнюю съемку, как признался Панин, ему заплатили 400 тысяч рублей. Примерно столько же, по его данным, получает Дана Борисова. На 100 тыс. больше зарабатывают Никита Джигурда и Марина Анисина.

Об этом актер рассказал в интервью газете KP.RU.

Автор: Игорь Федоров
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