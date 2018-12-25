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Стало известно, когда завершат ремонт в Керченском политехническом колледже

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Стало известно, когда завершат ремонт в Керченском политехническом колледже

Симферополь, 25 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что корпус Керченского политехнического колледжа, где в октябре студент устроил стрельбу, убив 20 человек, вновь примет учащихся в начале 2019 года.

«Должны до нового года завершить [ремонтные] работы. Скорее всего, 14 января уже будет пострадавший корпус принимать студентов. Восстанавливается нормальная мирная жизнь», — сказал Аксенов.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении серию взрывов, он также стрелял по учащимся и преподавателям из помпового ружья. Жертвами нападения стали 20 человек.       

Оружие Росляков приобрел законно, в том числе он прошел проверку у психиатра. Впоследствии, впрочем, стало известно, что молодой человек, по всей видимости, испытывал «отчужденность и отвержение» и был одержим желанием отомстить. 

Стало известно, когда завершат ремонт в Керченском политехническом колледже

Автор: Федор Веснин
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