В Госдуме пообещали донести проблему Видновской больницы до Генпрокуратуры

Заместитель главного врача подала в суд на Видновскую районную клиническую больницу из-за попыток незаконно ее уволить. В октябре Лариса Волощук написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, заявив, что больница «разваливается на глазах». Комиссия Минздрава начала проверку . Временное руководство решило выжить несговорчивого сотрудника из медучреждения с помощью дисциплинарных взысканий.

«Одно мне вынесли [взыскание] за то, что я якобы отсутствовала на рабочем месте, когда я была на семинаре в министерстве здравоохранения, — рассказала Лариса Волощук корреспонденту Федерального агентства новостей. Они обвинили меня в том, что я якобы опубликовала персональные данные главврача и других, хотя они даже не написали, в чем они заключались. Я написала, что Виктор Барсук (временно отстраненный главный врач больницы. — Прим. ФАН) получил в сентябре 621 тысячу рублей, — а я 20 тысяч. Это сочли персональными данными».

Основанием для выговора стало обращение к президенту. Между тем и сама проверка Минздрава вызывает у врачей множество вопросов. По словам председателя независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, комиссия не обращает внимания на кадровые проблемы в больнице.

«Даже во время работы комиссии были вынесены дисциплинарные взыскания, которые министерство здравоохранения оправдывает, и находит причины, по которым они должны быть вынесены», — говорит она.

Кроме того, предыдущая проверка Минздрава в апреле выявила хищения в больнице на сумму 3,5 млн рублей. Однако торговые точки, расположенные на территории больницы, до сих пор арендуются нелегально.

Ситуацией в больнице заинтересовался депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов. Активисты рассказали: главврач Виктор Барсук, эффективный менеджер от Минздрава, экономит на качестве оказания медицинской помощи в угоду стройным цифрам в отчетах, которые требует ведомство.

Так, например, в начале 2018 года были ликвидированы взрослое и детское инфекционные отделения. В результате дети из города Видного и Ленинского района, больные гриппом, корью или дизентерией, вынуждены ездить в Домодедовскую центральную городскую больницу.

«Лекарств нет вообще! Меня до гипертонического криза довели, я сама, замглавврача, покупала много лекарств, в том числе и капельные системы, потому что ничего нет! Вы поверите в такое?» — едва сдерживает эмоции Лариса Волощук.

Заведующий отделением офтальмологии Видновской районной клинической больницы Петр Бакшинский поддержал замглавврача.

«Пациент должен получать препараты по ОМС совершенно бесплатно. Тем не менее все пациенты, которые приходят к нам на лечение, покупают капли, обезболивающее, местные анестетики, без них мы уколы делать не можем, препараты группы «Диклофенака», «Неванака». Без них лечить глаз с воспалением или после операции невозможно», — рассказал он корреспонденту ФАН.

По словам Петра Бакшинского, врачи в больнице жалуются, что стало «невозможно дышать», но боятся об этом говорить из-за «политики устрашения», которую применяет главврач.

«Не хватает лекарств, этого не хватает, того. Морально тяжело работать в такой обстановке», — объясняет офтальмолог.

Андрей Свинцов назвал ситуацию в больнице катастрофической. Депутат пообещал довести информацию о ней до губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и генерального прокурора РФ Юрия Чайки в самые короткие сроки.

«Государственное учреждение — это не коммерческий ларек. Здесь нельзя подходить к этому с точки зрения эффективности производственного процесса. Тогда больные в принципе не нужны, потому что любой больной — это затраты. То есть ты пришел, тебе нужно дать лекарство, должен быть врач, — а ради эффективности нужно отменить все болезни, сказать «вы не болеете», а больницу сдать в аренду под публичный дом! Это неправильная логика, мы ее полностью отрицаем, мы не допустим этого!» — заявил он в интервью корреспонденту ФАН.

Политика «оптимизации» душит не одну сотню медучреждений по всей стране. Так называемые эффективные менеджеры повышают зарплату медикам, что является одной из задач «майских указов» президента, за счет принудительных увольнений и сокращений. А лекарства не закупают, чтобы сдержать рост долгов по кредитам.

«Мы получаем информацию о том, что увольняются сотрудники, переходят на другие должности, не соответствующие их образованию, их стажу, опыту работы, — сообщила в интервью корреспонденту ФАН Анастасия Васильева. Проблема с зарплатами, проблема с обеспечением расходными материалами и лекарствами — не только в Московской области, но по всей стране. Это связано с недостаточным финансированием сферы здравоохранения».

В профсоюзе и Госдуме призывают врачей и медработников не бояться открыто говорить о проблемах в медучреждениях, а министерство здравоохранения — сделать выводы и организовать нормальную работу в больницах.

«Чем медленнее мы будем реагировать, тем крупнее будет проблема. Это не в наших интересах. Это не в интересах президента, это не в интересах губернатора, — заявил Андрей Свинцов.