Лепс спел в метро, а Баста замерз: на Первом канале рассказали, как снималась «Новогодняя ночь-2019»

Первый канал обещает россиянам немало сюрпризов во время показа главного шоу новогодней ночи-2019. Например, ведущие поздравят зрителей с высоты птичьего полета — в 328 метрах над землей. Об этом и многом другом, что ждет телезрителей, в пресс-службе телеканала рассказали Федеральному агентству новостей.

«Новогодняя ночь на Первом» начнется 31 декабря в 23:00 и прервется лишь на традиционное поздравление президента страны Владимира Путина и бой кремлевских курантов.

Целый месяц шесть режиссеров и съемочных групп снимали новогодние музыкальные номера для праздничного концерта, в том числе под открытым небом, — невзирая на мороз, ветер и снег в лицо. Артисты мужественно терпели холод, записывая порой по несколько дублей.

Операторы будто снимали номинантов на киношный «Оскар»: шикарные панорамные виды праздничной Москвы, захватывающие дух полеты квадрокоптеров над украшенными иллюминацией мостами, дворцами и площадями. Без преувеличения, вся столица России превратилась в одну съемочную площадку!

Одной из самых ярких и любопытных получилась съемка в минувший понедельник музыкальных номеров в московском метро — там спели Григорий Лепс и Emin.

«Станцию «Шелепиха» специально закрывать не стали, и начали снимать примерно в 11 часов вечера, — отметили в пресс-службе канала, рассказывая о съемках «Новогодней ночи-2019». — Припозднившиеся пассажиры выходили из вагонов и обнаруживали, что здесь реально живой концерт Лепса и Эмина!»

Внутри станции построили импровизированную сцену, на которой певцы со своими музыкантами и выступали. Что самое интересное — поезда ходили, пассажиры входили в них и выходили, и постепенно собралась большая толпа. И режиссер в какой-то момент решил: почему бы не задействовать в съемках и этих людей?

«Он им постоянно говорил: «Сейчас стоим, сейчас реагируем, поднимите, пожалуйста, руки! Покричите, снимите шапки, а теперь машем, хлопаем, танцуем! — свидетельствуют в пресс-службе Первого канала. — В какой-то момент камера начала просто снимать людей, которые там собрались. Лепс спел сам и вместе с Эмином. Григорий, к слову, был в очень хорошем настроении: он общался с народом в перерывах, пока делали перестановки, давал автографы, фотографировался».

Одним из первых для новогоднего шоу снимали Басту и Полину Гагарину — на фоне небоскребов Москва-Сити. Той ночью было очень холодно, где-то минус 12, и Баста сильно замерз.

«Там такая роза ветров! — посетовали в пресс-службе телеканала. — Продувается со всех сторон! Не повезло с погодой, и больше всего — музыкантам исполнителя, которые оказались совершенно неподготовленными к уличной съемке: бедные ребята жутко замерзли».

Съемка еще одного необычного дуэта для «Новогодней ночи-2019» велась на Триумфальной площади — с участием Жасмин и Татьяны Навки, нашей прославленной фигуристки, олимпийской чемпионки 2006 года.

«Тогда тоже был мороз, — пояснила собеседница ФАН. — Когда девочки стояли, то были в теплых уггах. Но когда план поменяли, им пришлось надеть более холодную обувь... Навка впервые в жизни, наверное, так спела. Кстати, специально для съемок пригнали ретро-автомобили с персональными номерами «Жасмин» и «Таня».

Примечательно и то, что в одном месте удалось собрать практически всех ведущих — и политических программ, и развлекательных, и новостных. Еще пригласили ветеранов — Анну Шатилову, Игоря Кириллова... В пресс-службе заметили, что такое случилось впервые — все собрались на одной площадке.

Но где именно она находится, ФАН, однако, не рассказали, предложив подождать новогодней ночи. Среди наиболее реальных вариантов — Останкинская телебашня и Москва-Сити.

«Но это не главный секрет, конечно, — заверили в пресс-службе телеканала. — Сюрпризы, мы, конечно же, всегда готовим!»

Добавим, что в шоу «Новогодняя ночь на Первом» зрители также увидят Монеточку, Веру Брежневу, Диму Билана, Ани Лорак, Стаса Михайлова, Лолиту, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Зару и многих других популярных исполнителей.

Ранее на Первом канале рассказали некоторые подробности новогодней и праздничной программы, рассказав, что и когда смогут увидеть телезрители.