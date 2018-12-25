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Стала известна дата похорон погибших на шахте в Соликамске рабочих из Пермского края и Башкирии

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Стала известна дата похорон погибших на шахте в Соликамске рабочих из Пермского края и Башкирии

Пермь,25 декабря. Похороны погибших в Соликамске рабочих из Пермского края и Башкирии пройдут 26 декабря. Об этом сообщили в муниципалитетах двух регионов.

Всего в результате пожара в шахте «Уралкалия» погибло девять рабочих. Пятеро из них — уроженцы Пермского края, трое — жители Башкирии, а еще один рабочий — из Краснодарского края.

Всех погибших из других регионов похоронят в их родных селах и городах после транспортировки тел, сообщает ТАСС.

Автор: Игорь Федоров
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