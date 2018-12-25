Сирия: Крым нашел корабли для судоходного сотрудничества с САР

Симферополь, 25 декабря. Крым смог найти корабли для работы крымско-сирийской судоходной компании. Об этом заявил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма подтвердил, что власти нашли корабли для осуществления работы крымско-сирийской судоходной компании, однако не стал разглашать название оператора.

«У него [оператора] эти суда в наличии есть», — добавил он в ходе итоговой пресс-конференции.

По его словам, грузооборот между Крымом и Сирией, по предварительным прогнозам, составит до одного миллиона тонн ежегодно.

Напомним, в середине октября текущего года крымская делегация посетила Сирийскую Арабскую Республику. Во время визита был подписан меморандум об экономическом взаимодействии, а также одобрены планы совместных действий. В документах речь шла о формировании торгового дома, судоходного предприятия, взаимных поставках товаров, а также налаживании авиационного сообщения между Сирией и Крымом.