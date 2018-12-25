Сирия: жители провинции Эль-Кунейтра празднуют Рождество

Дамаск, 25 декабря. В сирийской провинции Эль-Кунейтра прошел большой религиозный праздник, на котором присутствовал ряд религиозных деятелей. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Освещение рождественской елки прошло в церкви, которая когда-то была разрушена израильской оккупацией. Это произошло в далеком 1974 году. Сейчас жители освобожденной провинции Эль-Кунейтра собрались здесь, чтобы вспомнить о самых светлых праздниках в году: Рождестве и Новом годе.

На мероприятии присутствовал Патриарх Хазим и ряд других христианских деятелей. Кроме того, в церкви были замечены представители других сирийских конфессий, которые пришли, чтобы разделить радость праздника со своими согражданами.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

25 декабря христианские конфессии Сирийской Арабской Республики отмечают Рождество Христово — великий праздник, установленный в память о рождении Иисуса Христа, который был послан в мир, чтобы сеять добро и любовь. Сегодня во всех католических церквях и храмах сирийской республики проходят праздничные богослужения.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена в конце июля 2018 года в ходе масштабной военной операции, проведенной сирийской правительственной армией при участии российских союзников. Вместе с ней были освобождены еще две провинции: Даръа и Эс-Сувейда.

В данный момент сирийские власти делают все возможное, чтобы как можно скорее завершить восстановление разрушенных террористическими группировками населенных пунктов. Специальный ремонтные бригады занимаются разрушенной инфраструктурой, освобождают дороги, восстанавливают школы, детские сады, больницы. Местные жители постепенно возвращаются в опустошенные города, чтобы своими руками заново построить себе крыши над головой.