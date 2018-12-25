В Кремле отреагировали на поездку детей брянских чиновников в Турцию

Москва, 25 декабря. В Кремле выразили уверенность, что благотворительный фонд имени дипломата Андрея Карлова самостоятельно урегулирует ситуацию вокруг отправки детей из брянского города Клинцы на отдых в Турцию.

Ранее сообщалось, что в марте этого года 50 детей из Клинцов отправили в турецкий город Демре на мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени дипломата. Поездку организовал благотворительный фонд, но через несколько месяцев выяснилось, что в Турцию поехали дети местных чиновников. В минувшее воскресенье глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что чиновники местной администрации понесут наказание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле об этом инциденте узнали через СМИ.

«Мы видим, что реакция, конечно, весьма критическая. Но мы видим и то, что существуют определенная дискуссия и определенные действия, направленные на то, чтобы выправить эту ситуацию», — сказал представитель Кремля.

Политик подчеркнул, что в этой ситуации речь не идет о государственных и бюджетных деньгах, «речь идет о деятельности фонда».