Сбербанк рассказал об отраженных в 2018 году кибератаках

Москва, 25 декабря. Сбербанк отразил больше 60 DDoS-атак с начала 2018 года. Соответствующие данные передает пресс-служба компании.

Сбербанк фиксировал одну-две DDoS-атаки на свои системы каждую неделю в среднем в текущем году. В общей сложности, количество атак увеличилось в полтора раза по сравнению с прошедшим годом.

«Всего с начала этого года банк отразил 62 DDoS-атаки, 25 из них — это атаки высокой мощности, их количество в 1,5 раза превышает показатель 2017 года», — сказано в сообщении.

Также Сбербанк сообщает, что 32 миллиарда рублей клиентов были сохранены благодаря анализирующему 150 миллионов операций за сутки фрод-мониторингу, созданному на основе искусственного интеллекта.

В частности, 80 процентов случаев кибермошенничества зафиксировали в сфере социальной инженерии, аналогичный процент связан с самостоятельным переводом средств преступникам.