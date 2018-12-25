Аксенов увидел тень Вашингтона за антикрымской резолюцией Генассамблеи ООН

Симферополь, 25 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов увидел тень Вашингтона за резолюцией Генеральной ассамблеи ООН о «нарушении прав человека на полуострове». Ранее, напомним, документ был принят, хотя комитет ГА ООН отказался выделять деньги на реализацию резолюции.

«[Тень США] за всеми наблюдает и не дает никому двигать ни в одну, ни в другую сторону», — сказал Аксенов.

Глава Республики Крым напомнил, что полуостров всегда открыт для иностранных журналистов, которые могут приехать и убедиться, что никакого «нарушения прав человека» в Крыму нет.

Аксенов подчеркнул, что более свободной ситуации, чем сейчас, спустя 4 года после воссоединения Крыма с Россией, на полуострове никогда не было.

Отметим, ранее глава Крыма неоднократно говорил, что российские власти буквально спасли крымчан от рабства. Напомним, полуостров воссоединился с Россией в 2014 году после того, как это решение на референдуме поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.