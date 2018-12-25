Москва, 25 декабря. Сейчас нет оснований не доверять информации хакеров «Киберберкута» о готовящейся провокации ВСУ в Донбассе. Об этом заявил политический обозреватель Юрий Кот, комментируя данные о подготовке Киева к провокации.

Ранее хакеры сообщества обнародовали планы Киева: по одному из сценариев провокации планируется проведение химической атаки, что повлечет за собой огромные человеческие жертвы. Те же хакеры настаивали на том, что Штаты берут под контроль биологические лаборатории на территории Украины. Юрий Кот согласен с хакерами «Киберберкута» в данном вопросе.

«Ребята из «Киберберкута» за пять лет борьбы достают информацию из очень серьезных источников. Оснований не доверять «Киберберкуту» нет», — сказал Кот в комментарии «Царьграду».

Источники эксперта в Киеве подтверждают, что возможность проведения провокации обсуждается на Украине «очень серьезно». Другое дело, подчеркнул Кот, — будут ли эти планы приведены в исполнение. Собеседник «Царьграда» считает, что «найти нормальных исполнителей» провокации Киев пока не может.

Ранее в ДНР заявили о подготовке ВСУ к провокации с возможным применением химического оружия. Кроме того, разведка Донецкой народной республики выяснила, что на подконтрольную Киеву территорию Донбасса прибыл железнодорожный состав, где могут находиться химические вещества. РИА Новости со ссылкой на замглавы управления Народной милиции ДНР передает, что украинские военные разгружали состав в защитных костюмах.

Как сообщала «Газета.Ru», в ДНР заявили, что украинские военные произвели зенитные выстрелы по территориям республики.

Киев проводит вооруженную операцию против Донбасса с 2014 года. После госпереворота на Украине регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это киевские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами операций ВСУ стали более 10 тысяч жителей Донбасса.