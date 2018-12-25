«Обрезать пуповину»: в ЛНР посоветовали Киеву избавиться от влияния США, чтобы достигнуть мира в Донбассе

Москва, 25 декабря. Американские марионетки, захватившие власть в Киеве в результате государственного переворота, срывают все переговоры о судьбе Донбасса в Минске, заявил представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник.

В эфире телеканала «Россия-1» он напомнил, что на последних переговорах в столице Белоруссии, когда сменился представитель Киева и приехал бывший премьер Украины Евгений Марчук, читавший на встрече «откровенную чушь», российская делегация была вынуждена «встать и уйти».

«Когда они уже перешли от имитации к радикальным заявлениям и превратили переговорную площадку в цирк, в котором ни о чем невозможно договориться», — подчеркнул он.

Мирошник добавил, что в Минске по вине украинской стороны не смогли договориться ни об обмене, ни о прекращении огня. Представитель ЛНР объяснил, что вместо этого украинская делегация захотела поговорить об Азовском море.

По мнению Мирошника, чтобы достигнуть договоренности по Донбассу, Украине нужно отказаться от выполнения указаний Запада. В ЛНР посоветовали Киеву избавиться от влияния США, чтобы достигнуть мира в Донбассе.

«Обрезать эту пуповину, которой вы сегодня соединены с Вашингтонским обкомом. Потому, что они не могут ни о чем договариваться без того, что им спустили сверху», — резюмировал он.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. После государственного переворота ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести военные операции. Урегулировать конфликт пытаются, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами продолжаются. Очередное перемирие было установлено на территории 29 августа. Оно было введено из-за начала учебного года в ЛНР и ДНР.

За время конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибло около 10 тысяч человек.

Напомним, постоянный представитель России на переговорах по урегулированию в Донбассе в Минске Борис Грызлов ушел с заседания контактной группы во время выступления украинского постпреда Евгения Марчука. Это было вызвано поведением Марчука, начавшего обсуждать вопрос, не имеющий отношения к минским договоренностям.

Встреча прошла 4 декабря в Минске, на ней обсуждались вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе.

О том, что Грызлов покинул зал заседания до завершения встречи, ранее заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Как сообщается, это произошло в тот момент, когда украинская сторона начала выступать с заявлением по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Грызлов покинул зал заседания, так как данный вопрос никак не связан с минскими договоренностями и ситуацией в Донбассе.

Напомним, 25 ноября Киев ввел в Керченский пролив корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Украинские военные корабли нарушили государственную границу России.

Сопровождавшие их российские корабли и катера требовали от украинских судов незамедлительной остановки, однако те не реагировали и продолжали осуществлять опасное маневрирование. Корабли ВМСУ были задержаны.