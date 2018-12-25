Министерство обороны представило юмористический календарь на 2019 год

Москва, 25 декабря. Министерство обороны России представило календарь на следующий год. Фотографии с новейшими образцами российской техники сопровождают оригинальные юмористические подписи.

«Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год», — говорится на странице оборонного ведомства России на странице в соцсети Instagram.

Министерство опубликовало фото на каждый месяц, подписав их очень оригинально. Например, на странице марта изображены девушки в форме, кадр украшает фраза «стрельба глазами — тайное оружие Кремля».

В ведомстве отметили, что календарь можно скачать в высоком разрешении.