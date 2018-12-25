Министерство обороны представило юмористический календарь на 2019 год
Москва, 25 декабря. Министерство обороны России представило календарь на следующий год. Фотографии с новейшими образцами российской техники сопровождают оригинальные юмористические подписи.
«Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год», — говорится на странице оборонного ведомства России на странице в соцсети Instagram.
Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год, который можно скачать в высоком разрешении! Активная ссылка для загрузки календаря в один клик - на странице профиля. • We are glad to present you our original calendar “The Russian Army” available for downloading in high resolution! You may find an active link for downloading all the package in one click on our profile page. #миноборонырф #армияроссии #календарь #календарь2019 #новыйгод #новыйгод2019 #мультимедиа #armyrussia #russianmilitary #calendar #calendar2019 #thenewyear #2019iscoming
Министерство опубликовало фото на каждый месяц, подписав их очень оригинально. Например, на странице марта изображены девушки в форме, кадр украшает фраза «стрельба глазами — тайное оружие Кремля».
В ведомстве отметили, что календарь можно скачать в высоком разрешении.