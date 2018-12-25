Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Министерство обороны представило юмористический календарь на 2019 год

48
0 Оставить комментарий

Министерство обороны представило юмористический календарь на 2019 год

Москва, 25 декабря. Министерство обороны России представило календарь на следующий год. Фотографии с новейшими образцами российской техники сопровождают оригинальные юмористические подписи.

«Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год», — говорится на странице оборонного ведомства России на странице в соцсети Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год, который можно скачать в высоком разрешении! Активная ссылка для загрузки календаря в один клик - на странице профиля. • We are glad to present you our original calendar “The Russian Army” available for downloading in high resolution! You may find an active link for downloading all the package in one click on our profile page. #миноборонырф #армияроссии #календарь #календарь2019 #новыйгод #новыйгод2019 #мультимедиа #armyrussia #russianmilitary #calendar #calendar2019 #thenewyear #2019iscoming

A post shared by Минобороны России (@mil_ru) on

Министерство опубликовало фото на каждый месяц, подписав их очень оригинально. Например, на странице марта изображены девушки в форме, кадр украшает фраза «стрельба глазами — тайное оружие Кремля».

В ведомстве отметили, что календарь можно скачать в высоком разрешении.

Министерство обороны представило юмористический календарь на 2019 год

Министерство обороны представило юмористический календарь на 2019 год

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.