Рябков сомневается в выводе США войск из Сирии

Москва, 25 декабря. Россия не уверена в том, что США выведут войска из Сирии. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он заявил, что в настоящее время продолжается диалог по темам, связанным с военной обстановкой в Сирии, однако детальная информация оглашению не подлежит в связи со «спецификой ситуации».

«Я могу сказать, что вопрос не в том кто, кого, когда, о чем и в каком объеме предупредил. А вопрос в том, будет ли выполнено это решение? В отношении последнего у меня есть серьезные сомнения», — отметил Рябков.

Также замглавы сообщил, что не раз намерения, озвучиваемые в Вашингтоне, спускались «на тормозах», а вывод войск из Сирии, как минимум, будет затягиваться. Это связано с тем, что на фоне успехов вооруженных сил Сирии при поддержке ВКС России и прогресса, обеспеченного РФ, Турцией и Ираном в формате астанинского и сочинского процессов, «свернуть незаконное военное присутствие — не в американской логике».