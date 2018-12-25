Мосгорсуд впервые отменил приговор за экстремизм

Москва, 25 декабря. Московский городской суд отменил приговор жителю Зеленограда, обвиненному в 2016 году в возбуждении ненависти и вражды за публикацию картинки в Интернете.

«Приговор Зеленоградского суда Москвы от 3 ноября 2016 года отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — говорится в решении суда.

Решение по делу Евгения Корта стало первым случаем отмены приговора за репосты. Ранее, напомним, президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ законопроект, смягчающий наказание по статье о возбуждении вражды и ненависти.

Известно, что на картинке, которую зарепостил Евгений Корт, были изображены известный националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, и Александр Пушкин.