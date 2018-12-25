Москва, 25 декабря. США планировали создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, после того, как Крым воссоединился с РФ, там были обнаружены ящики с биоматериалами, готовые к отправке.

Попова также сообщила, что на сегодняшний день на Украине действуют 11 лабораторий США, все они модернизированы на средства Пентагона. Еще одну лабораторию собирались строить и в Симферополе.

«В 2014 году нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей», — перечислила глава ведомства.

По ее данным, эта «противочумная станция» перестала быть исследовательской» и превратилась в пункт сбора материала и отправки его по грантам в Европу, пишет РИА Новости.

Ранее экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории имени Лугара могут проводить летальные эксперименты над людьми. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов также сообщал, что ученые из США, работающие в центре Лугара, проверяют на местных жителях токсичный химпрепарат. При этом делается это под видом лечения.