«Политика управляемого хаоса»: эксперт рассказал, к чему приведут протестные акции в Тунисе

Тунис, 25 декабря. Жители Туниса вышли на улицы Кассерина после акции журналиста, которая завершилась его гибелью. Митинг перерос в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Журналист и политический обозреватель Михаил Сеурко рассказал, к чему могут привести массовые беспорядки в североафриканской стране.

Ранее агентство Reauters сообщило, что представитель СМИ устроил перфоманс на одной из улиц Кассерина в знак протеста против ухудшения социальных условий. Его гибель привела к массовым протестным акциям в городе — на улицы вышли тунисцы, недовольные политикой тунисского руководства.

Разгневанные тунисцы перекрыли дороги, жгли автомобильные покрышки в знак солидарности с позицией погибшего журналиста. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Примечательно, что подобные столкновения для Туниса — не редкость. В ноябре устроили акцию протеста преподаватели, которые заявили о нарушении договоренностей со стороны министерства высшего образования и научных исследований, которые были достигнуты в январе.

Эксперт напомнил, что восемь лет назад в Тунисе была акция, подобная той, которую совершил журналист, и она положила начало Второй Жасминовой революции в республике. По его мнению, этот инцидент в свое время усугубил ситуацию в стране. Повторятся ли в Тунисе события Жасминовой революции, зависит от того, насколько будут активны в стране террористические группировки.

«Также бытует мнение, что ситуация поджигается извне, прежде всего, из Катара. Но надо понимать, что США продолжают политику поддержания управляемого хаоса на Ближнем Востоке», — цитирует iReactor эксперта.

Сеурко отметил, беспорядки в Тунисе и полное игнорирование властями проблем своего населения играет на руку кому угодно, но только не тунисскому народу. По его мнению, чтобы изменить ситуацию в стране, нужна организованная сила, которая не будет зависеть от Запада и других иностранных государств.