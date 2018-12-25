Наступил фигурный рай: Авербух рассказал о мировом лидерстве Москвы по катанию на льду

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух назвал предновогоднюю Москву раем для фигуристов, как профессионалов, так и любителей. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Парки преобразились до неузнаваемости, наступил такой фигурный рай. Наверное, нет ни одного парка, где бы ни проходило ледовое шоу, где бы ни происходила какая-то ледовая активность», — отметил Илья Авербух.

Москва по уровню возможностей для занятий фигурным катанием на любительском и профессиональном уровне может соперничать с крупнейшими городами мира, добавил прославленный спортсмен.

«Это дополнительные рабочие места для людей, занимающихся фигурным катанием, дополнительные возможности для тех, кто любит и умеет кататься. Я уверен, что Москва занимает здесь лидирующие позиции среди мировых столиц, и это достигнуто в очень короткие сроки», — рассказал о преимуществах превращения российской столицы в центр фигурного катания продюсер ледовых шоу.

По информации правительства Москвы, в нынешнем ледовом сезоне в парках мегаполиса откроется 41 каток с искусственным и натуральным льдом. Бесплатно можно будет покататься в 12 парках на 14 катках. При этом в 15 парках москвичи и гости столицы смогут записаться в школы фигурного катания. Там пройдут мастер-классы под руководством профессиональных фигуристов.

В рамках проходящего с 14 декабря по 13 января фестиваля «Путешествие в Рождество» на различных площадках пройдут 72 уникальных ледовых шоу, в том числе «Царевна-лягушка», «Лебединое озеро», «Чиполлино», «Белоснежка», «Золушка» и «Щелкунчик».