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В ДНР заявили, что ВСУ перебросили под Донецк бочки с ядовитым веществом

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В ДНР заявили, что ВСУ перебросили под Донецк бочки с ядовитым веществом

Донецк, 25 декабря. Украинские военные ВСУ перебросили в город Красногоровки, расположенный под Донецком, железнодорожный состав, забитый бочками синего цвета с сильнодействующим ядовитым веществом. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель главы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на разведданные военного ведомства ДНР.

«На данный момент идет их [бочек] разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты», — уточнил он.

Кроме того, по его словам, в указанном районе находятся инструкторы британских и американских спецслужб, специализирующихся на проведении диверсий.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается в течение четырех лет — с 2014 года.

Автор: Андрей Крылов
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