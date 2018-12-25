Шойгу заявил, что Минобороны РФ обеспечило детей военных местами в школах и детсадах

Москва, 25 декабря. Минобороны РФ практически обеспечило детей военных местами в школах и детских садах. Соответствующие данные озвучил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Президент России Владимир Путин в 2017 году дал распоряжение об обеспечении детей военнослужащих местами в детсадах и школах, поручение практически на все сто процентов выполнено в регионах РФ, где велась последовательная работа с главами.

«Благодаря планомерной работе с регионами, практически реализовано поручение президента России об обеспечении детей военнослужащих местами в детских садах и школах», — отметил Шойгу.

Каждый месяц Шойгу получал информацию о том, какие меры были приняты для выполнения соответствующего поручения.