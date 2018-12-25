Лукашенко и Путин обсудят гонку вооружений | 25 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным Александр Лукашенко прилетел в Москву, на сегодня запланирована встреча президентов России и Белоруссии. С Владимиром Путиным гость проведет переговоры по международным вопросам. Известно, что лидеры планируют обсудить новый виток гонки вооружений, рост экстремизма, торговые войны и так называемую «потерю духовной ориентации». Важным блоком двусторонней беседы станет продвижение интеграционных процессов на Евразийском экономическом пространстве.

Турция намерена как можно скорее ввести войска на территорию Сирии Турция намерена как можно скорее ввести войска на сирийские территории, расположенные восточнее реки Евфрат. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Анкара по его словам работает над тем, чтобы после ухода США из Сирии в республике «не образовался вакуум, который заполнился бы террористическими группировками». Ранее постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что возможные действия турецких войск против курдских подразделений на севере САР связаны с террористической угрозой.

«Останкино» подал два иска к Первому каналу, который задолжал телецентру 164 миллиона рублей Телецентр «Останкино» подал два иска к Первому каналу. Разбирать оба дела будет Арбитражный суд Москвы. «Останкино» требует вернуть долги общей суммой в 164 миллиона рублей. При этом, из-за опасений потерять крупного клиента, судятся с «Первым» нечасто. Но в данном случае задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения. Общая сумма превышает миллиард рублей. Это совокупные долги за передачу сигнала, услуги телепроизводства, аренду помещений и оборудования.