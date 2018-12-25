Визит Абэ в Россию находится на стадии согласования — Песков

Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что визит главы правительства Японии Синдзо Абэ в Москву находится на стадии согласования и подготовки, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Когда будет конкретика — мы вам сообщим. Действительно, визит находится на стадии подготовки и согласования», — сказал Песков.

Напомним, в начале декабря стало известно, что премьер Японии Синдзо Абэ пригласил российского лидера Владимира Путина посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио. Соревнования состоятся летом 2019 года.