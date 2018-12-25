Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Песков рассказал, будут ли проведены совещания в Москве по теме роста цен на нефть

41
0 Оставить комментарий

Песков рассказал, будут ли проведены совещания в Москве по теме роста цен на нефть

Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, будут ли обсуждаться в Москве цены на нефть, сообщил корреспондент ФАН.

Песков ответил на вопрос журналистов, будут ли организованы совещания в Кремле по поводу снижения стоимости «черного золота».

«Планов нет для экстренных совещаний. Тематику правительство держит под контролем. Договоренности в рамках ОПЕК+, эффект от них имеет отложенный характер. Он не сиюминутный. Так что оценку нужно давать в перспективе», — уточнил пресс-секретарь.

Он добавил, что не стоит судить о том, как повлияла договоренность, исходя из одной-двух недель.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ по контролю за добычей нефти. 

Песков рассказал, будут ли проведены совещания в Москве по теме роста цен на нефть

 

Автор: Анастасия Стовба
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.