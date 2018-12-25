Песков: Не исключено, что Путин и Лукашенко предпочтут провести встречу в формате «с глазу на глаз»

Москва, 25 декабря. Не исключено, что президент РФ Владимир Путин и белорусский коллега Александр Лукашенко предпочтут провести встречу в формате «с глазу на глаз». Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня день российско-белорусских отношений. Прибыл президент Белоруссии. В Кремле пройдет беседа с участием делегаций, потом пройдет рабочий завтрак. Не исключено, что главы государств предпочтут провести завтрак в формате «с глазу на глаз», — уточнил Песков.

Также, по словам Пескова, у российского лидера запланирована встреча с руководством палат Федерального собрания, где выступят спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.

Пресс-секретарь добавил, что поздним вечером у президента РФ состоится несколько встреч не публичного характера.