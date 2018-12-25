Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о письме сына Каддафи

Москва, 25 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи направил письмо в Москву.

«Нужно получить информацию в МИД. Мне пока неизвестно, было ли оно [обращение Сейф аль-Ислама] передано по дипломатическим каналам, передавалось ли оно фактически или нет», — сказал Песков.

Напомним, ранее информационное агентство Bloomberg сообщило, что сын Муаммара Каддафи обратился к российским официальным лицам с просьбой поддержать его кандидатуру на выборах президента Ливии.

В МИД РФ тем временем отметили, что ни сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам, ни другие политики не могут быть изолированы и исключены из политического процесса.