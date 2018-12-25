Путин и Лукашенко сверят часы по двусторонним отношениям в Москве

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко затронет тему двусторонних отношений, вопросы, касающиеся союзного государства, рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, сообщает корреспондент ФАН.

Журналисты поинтересовались, будет ли обсуждаться вопрос налогового маневра и компенсации на встрече лидеров России и Белоруссии.

«Знаем, что вопрос достаточно острый для наших белорусских коллег. Он остро ставится ими. Наверное, наши коллеги будут ставить этот вопрос. Конечно, президенты проведут сверку часов по всему комплексу двухсторонних отношений, по союзному государству, договору 1999 года и других текущих вопросов», — уточнил пресс-секретарь.

Кроме того, он подчеркнул, что есть нюансы в подходах, которые предстоит обсудить.Песков также попросил журналистов не выдергивать из контекста заявления.

«В Москве или в Киеве найдется, кто будет де-факто или де-юре оспаривать наличие союзных отношений между двумя странами», — уточнил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка и работают над формированием общего правового пространства Союзного государства. Песков анонсировал, что представители Москвы и Минска планируют обсудить ряд тем, которые относились к категории спорных и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи.