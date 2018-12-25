Договоренности в рамках ОПЕК направлены на повышение цен на нефть — Песков

Москва, 25 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, ожидает ли Москва повышения цен на нефть. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина отметил, что именно на повышение цен на черное золото направлены договоренности, которые были достигнутые в рамках ОПЕК.

«На повышение цен [на нефть] направлены те договоренности, которые достигнуты в рамках ОПЕК», — передает комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, стоимость барреля нефти Brent в течение минувших суток заметно снизилась. Впервые с августа прошлого года цена нефти упала ниже 51 доллара за баррель. На этом фоне теряет свои позиции и российская национальная валюта.