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Договоренности в рамках ОПЕК направлены на повышение цен на нефть — Песков

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Договоренности в рамках ОПЕК направлены на повышение цен на нефть — Песков

Москва, 25 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, ожидает ли Москва повышения цен на нефть. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина отметил, что именно на повышение цен на черное золото направлены договоренности, которые были достигнутые в рамках ОПЕК.

«На повышение цен [на нефть] направлены те договоренности, которые достигнуты в рамках ОПЕК», — передает комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, стоимость барреля нефти Brent в течение минувших суток заметно снизилась. Впервые с августа прошлого года цена нефти упала ниже 51 доллара за баррель. На этом фоне теряет свои позиции и российская национальная валюта.     

Автор: Анна Клименко
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