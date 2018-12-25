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Шойгу заявил, что военная медицина в России достигла уровня международных стандартов

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Шойгу заявил, что военная медицина в России достигла уровня международных стандартов

Москва, 25 декабря. Российские медики начали оказывать высокотехнологичную помощь на уровне международных стандартов. Соответствующие данные озвучил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания.

Шойгу отметил, что врачи вышли на оказание полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи, которая соответствует уровню международных стандартов 2018 года. Также он подчеркнул, что в текущем году активно шел процесс совершенствования военно-научного комплекса. Об этом пишет ТАСС.

«В Анапе открыли инновационный технополис «ЭРА», оснащенный уникальным оборудованием. Восстановлена система высшего военного образования, расширяется сеть довузовских образовательных организаций», — заметил Шойгу.

По словам министра обороны, ВС РФ вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих.

Автор: Алексей Громов
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