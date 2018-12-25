Нападение на МИД Ливии: трое человек погибли
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Триполи, 25 декабря. В столице Ливии Триполи прогремел мощный взрыв. По последним данным, взрывное устройство сработало в здании министерства иностранных дел Ливии.
Портал Al-Wasat сообщает о по меньшей мере трех погибших — это двое террористов, ворвавшихся в министерство, личность еще одного погибшего пока не установлена.
После взрыва здание МИД было охвачено огнем, других подробностей нападения пока нет.
Последствия сильного взрыва в здании МИД Ливии в Триполиhttps://t.co/VCZnMrN1oO pic.twitter.com/EYSQyAOl74— News Front (@News_Front_info) 25 декабря 2018 г.