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Нападение на МИД Ливии: трое человек погибли

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Нападение на МИД Ливии: трое человек погибли

Триполи, 25 декабря. В столице Ливии Триполи прогремел мощный взрыв. По последним данным, взрывное устройство сработало в здании министерства иностранных дел Ливии.

Портал Al-Wasat сообщает о по меньшей мере трех погибших — это двое террористов, ворвавшихся в министерство, личность еще одного погибшего пока не установлена.  

После взрыва здание МИД было охвачено огнем, других подробностей нападения пока нет.

Автор: Федор Веснин
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