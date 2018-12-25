Нападение на МИД Ливии: трое человек погибли

Триполи, 25 декабря. В столице Ливии Триполи прогремел мощный взрыв. По последним данным, взрывное устройство сработало в здании министерства иностранных дел Ливии.

Портал Al-Wasat сообщает о по меньшей мере трех погибших — это двое террористов, ворвавшихся в министерство, личность еще одного погибшего пока не установлена.

После взрыва здание МИД было охвачено огнем, других подробностей нападения пока нет.