Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Сирия: Эрдоган намерен в ближайшие дни посетить РФ и встретиться с Путиным

84
0 Оставить комментарий

Эрдоган намерен в ближайшие дни посетить РФ и встретиться с Путиным

Анкара, 25 декабря. Глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен в ближайшие дни посетить РФ и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

«На днях мои коллеги посетят Москву, обсудят происходящее в Сирии, а сразу после этого, как я предполагаю, у меня будут там переговоры с Путиным», — заявил турецкий лидер представителям СМИ.

При этом Эрдоган рассчитывает, что это будет "встреча с глазу на глаз".

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.