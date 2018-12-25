Эрдоган намерен в ближайшие дни посетить РФ и встретиться с Путиным

Анкара, 25 декабря. Глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен в ближайшие дни посетить РФ и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

«На днях мои коллеги посетят Москву, обсудят происходящее в Сирии, а сразу после этого, как я предполагаю, у меня будут там переговоры с Путиным», — заявил турецкий лидер представителям СМИ.

При этом Эрдоган рассчитывает, что это будет "встреча с глазу на глаз".