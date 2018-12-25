Раджоэлина лидирует с отрывом 10% на втором туре выборов в Мадагаскаре

Антананариву, 25 декабря. По результатам второго тура президентских выборов в Мадагаскаре обработаны результаты 98,43% избирательных участков. По данным Национальной независимой избирательной комиссии (CENI), обработаны 24 462 из 24 852 бюллетеней.

Отмечается, что по итогам подсчета голосов с отрывом 10,5% лидирует кандидат Андри Раджоэлина. Как уточнили в ведомстве, это фактически означает, что он победил в выборах.

За Андри Раджоэлину проголосовали 55,45% избирателей, чьи голоса были обработаны специалистами. Его оппонент — Марк Равалуманана — получил 44,54% поддержки. Ранее сообщалось, что итоги выборов объявят на пресс-конференции в Аларобии. Второй тур выборов главы государства состоялся в Мадагаскаре 19 декабря. Местные и международные наблюдатели не зафиксировали значимых нарушений.