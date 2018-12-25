Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

В Кремле пока не ознакомились с докладом «Голоса» о «махинациях на выборах»

62
0 Оставить комментарий

В Кремле пока не ознакомились с докладом «Голоса» о «махинациях на выборах»

Москва, 25 декабря. В Кремле пока не ознакомились с докладом «Голоса» о якобы махинациях на выборах в Приморском крае. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков обратил внимание на то, что Центральная избирательная комиссия РФ внимательно изучит доклад «Голоса» о вероятных нарушениях на выборах в Приморье.

«Главное — это то, что этот доклад наверняка будет проанализирован в ЦИК, поскольку это наиболее компетентное в плане выборов ведомство», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, выборы главы Приморья прошли 16 декабря, победу в них одержал Олег Кожемяко.

Автор: Анастасия Стовба
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.